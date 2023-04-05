Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:52 AM IST
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शिविर
दिव्यांग लोगों के लिए जांच शिविर व्यासपुर में 10 बजे।
रामलीला
रादौर के गांव नाचरौन में रामलीला का आयोजन शाम 7 बजे।
जनसुनवाई
हरियाणा एससी आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारियां जिला सचिवालय में शिकायतें सुनेंगी 2:30 बजे।
विज्ञापन
दिव्यांग लोगों के लिए जांच शिविर व्यासपुर में 10 बजे।
रामलीला
रादौर के गांव नाचरौन में रामलीला का आयोजन शाम 7 बजे।
जनसुनवाई
हरियाणा एससी आयोग की अध्यक्ष बंतो कटारियां जिला सचिवालय में शिकायतें सुनेंगी 2:30 बजे।