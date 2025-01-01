Yamuna Nagar News: बुबका विद्यालय परिसर में लगाए पौधे
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:56 AM IST
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रादौर। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट की ओर से राजकीय विद्यालय बुबका पौधरोपण किया गया। खंड उप कोषाध्यक्ष हर्षित कुमार ने कहा कि पौधरोपण समय की मांग है। हर व्यक्ति को जन्मदिन, वर्षगांठ और अन्य मुख्य अवसरों पर पौधे लगाने चाहिए। इससे वातावरण हरा भरा होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है। आज लगाया गया पौधा भविष्य में वातावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस दौरान राजेश कुमार, मोनिका, मनीषा कांबोज सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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