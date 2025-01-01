Yamuna Nagar News: जन्माष्टमी में सेवाएं देने पर किया सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:54 AM IST
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रादौर। पक्का घाट स्थित श्रीनागेश्वर धाम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर सेवाएं देने वाले श्रद्धालुओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम करवाया गया। आश्रम संचालक धनंजय स्वरूप ब्रह्मचारी ने बालकिशन व सचिन राणा ने जितेंद्र शर्मा, शिवकुमार, नितिश कुमार, अंकुश सैनी, दीपक प्रजापत, शुभम प्रजापत, मित्ता, रोहित मक्खन, मोहन को भगवान श्रीकृष्ण का चित्र भेंटकर सम्मानित किया गया। धनंजय बताया कि सभी युवा 20 दिनों तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। इसके चलते कार्यक्रम में सुंदर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सभी सेवादारों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। संवाद
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