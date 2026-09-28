Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:39 AM IST
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फुटबॉल टूर्नामेंट
तेजली खेल परिसर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 8 बजे।
समाधान शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय जगाधरी में, लघु सचिवालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
कथा
गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
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तेजली खेल परिसर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 8 बजे।
समाधान शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय जगाधरी में, लघु सचिवालय व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
कथा
गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।