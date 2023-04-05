Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
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शिविर
छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए शिविर नगर निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर जिला सचिवालय, एसडीएम कार्यालय व्यासपुर, एसडीएम कार्यालय छछरौली में सुबह 10 बजे।
धरना
पटवारियों का धरना अनाज मंडी गेट जगाधरी पर सुबह 10 बजे।
रोष मार्च
दमकल व सफाई कर्मचारियों का शहर में रोष मार्च सुबह 11 बजे।
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छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए शिविर नगर निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर जिला सचिवालय, एसडीएम कार्यालय व्यासपुर, एसडीएम कार्यालय छछरौली में सुबह 10 बजे।
धरना
पटवारियों का धरना अनाज मंडी गेट जगाधरी पर सुबह 10 बजे।
रोष मार्च
दमकल व सफाई कर्मचारियों का शहर में रोष मार्च सुबह 11 बजे।