Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 25 Nov 2026 12:19 AM IST
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समरसता यात्रा
सामाजिक समरसता यात्रा का जिले में आगमन कलानौर से सुबह 10 बजे।
सामाजिक समरसता यात्रा का शहर में आगमन व स्वागत महाराणा प्रताप चौक पर सुबह 11 बजे।
धरना
भारतीय किसान यूनियन का धरना सरस्वती शुगर मिल यार्ड में सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन की विश्राम गृह विश्वकर्मा चौक पर बैठक दोपहर 12 बजे।
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सामाजिक समरसता यात्रा का जिले में आगमन कलानौर से सुबह 10 बजे।
सामाजिक समरसता यात्रा का शहर में आगमन व स्वागत महाराणा प्रताप चौक पर सुबह 11 बजे।
धरना
भारतीय किसान यूनियन का धरना सरस्वती शुगर मिल यार्ड में सुबह 10 बजे।
बैठक
भारतीय किसान यूनियन की विश्राम गृह विश्वकर्मा चौक पर बैठक दोपहर 12 बजे।