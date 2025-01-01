फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Health kits provided to families of newborn baby girls

Yamuna Nagar News: नवजात बच्चियों के लिए परिजनों को दी हेल्थ किट

Wed, 21 Oct 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Health kits provided to families of newborn baby girls
जिला अस्पताल में ब​च्चियों के परिजनों को हेल्थ किट देते रमन त्यागी। प्रवक्ता
यमुनानगर। नन्हीं संस्था की ओर से मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में नवजात बच्चियों के लिए उनके परिजनों को चाइल्ड हेल्थ किट वितरित की गईं। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी ने कहा कि बेटियां देश का भविष्य हैं। उनके बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संस्था के संचालक वैशाली और अभिनव थापर ने कहा कि नवजात बच्चियों के बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल के लिए इस तरह की पहल महत्वपूर्ण है। इससे जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलती है और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed