गन्ना किसानों के साथ सरकार ने किया भद्दा मजाक : सुरजेवाला

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रादौर। गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई मामूली बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने शहर के पुराना बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। कांग्रेस नेताओं ने किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम रादौर को ज्ञापन सौंपा।सांसद सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में गन्ने की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। प्रदेश के किसान सरकार की गलत नीतियों और वादाखिलाफी का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 30 अक्तूबर को गन्ने का भाव 415 रुपये से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि बढ़ती लागत के मुकाबले यह वृद्धि नाकाफी है।उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में शुगर मिलों में पेराई होने वाले गन्ने की मात्रा में 29.19 लाख टन की कमी आई है। वर्ष 2025-26 में पिछले दस वर्षों में गन्ने का सबसे कम उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में डीजल की कीमत करीब 57 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 95.64 रुपये तक पहुंच गई है।एक एकड़ में गन्ने की खेती पर करीब 150 लीटर डीजल खर्च होता है। इससे किसान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। वहीं, जमीन का सालाना पट्टा भी 40 हजार रुपये से बढ़कर 75 हजार रुपये तक पहुंच गया है। इसके बावजूद सरकार किसानों को लागत के अनुसार गन्ने का उचित मूल्य नहीं दे रही। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन पूरे हरियाणा में जारी रहेगा। इस दौरान जसबीर मल्लौर, अनिल धनतोड़ी, सुदीप सुरजेवाला, नरपाल सिंह, देविंद्र सिंह, सतीश तेजली, रविंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।