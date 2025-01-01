Yamuna Nagar News: कपालमोचन मेला शुरू होने से पहले ही आने लगे श्रद्धालु

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व्यासपुर। ऐतिहासिक कपालमोचन मेले के आयोजन की जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला 20 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा। मेला स्थल पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।मेला प्रशासक एवं एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि उपायुक्त प्रीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मेले की तैयारियों में जुटे हैं। कपालमोचन तीर्थ श्राइन बोर्ड की देखरेख में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त स्वयं भी समय-समय पर मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रबंधों का जायजा ले रही हैं।उन्होंने बताया कि हरियाणा के प्राचीन सिंधुवन क्षेत्र में स्थित इस पवित्र स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राज्य स्तरीय मेले का आयोजन होता है। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले में विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। कपालमोचन स्थित सभी सरोवरों में पानी भर दिया गया है और उनकी नियमित सफाई करवाई जा रही है।एसडीएम ने बताया कि मेले में सफाई, चिकित्सा सुविधाओं, अस्थायी शौचालयों, पेयजल, सड़कों की मरम्मत, बिजली, खाद्य सामग्री और दूध की आपूर्ति सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा ईंधन की लकड़ी, बैरिकेडिंग और पुलिस प्रबंधों को लेकर भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को मेले के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।