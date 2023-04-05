Yamuna Nagar News: निवेश में मुनाफे के नाम पर 2.19 लाख की धोखाधड़ी

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यमुनानगर। साइबर ठगों ने मुनाफे का लालच देकर मॉडल टाउन निवासी युवक को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया। ऑनलाइन टास्क और निवेश के जरिए कम समय में अधिक रकम मिलने का भरोसा दिलाकर ठगों ने उससे 2.19 लाख रुपये जमा करा लिए। रकम वापस लेने की कोशिश की तो ऑनलाइन अकाउंट बंद मिला। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मॉडल टाउन निवासी रितिक चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अगस्त को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से लिंक भेजा गया था। लिंक खोलने के बाद वह टेलीग्राम के एक ग्रुप में पहुंच गया। यहां पहले से मौजूद लोग ऑनलाइन निवेश और टास्क के जरिए मुनाफा कमाने का दावा कर रहे थे। आरोपियों ने उसे भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।रितिक के अनुसार शुरुआत में कम रकम लगाने पर उसके ऑनलाइन खाते में मुनाफा दिखाई दिया। इससे उसे आरोपियों की बात पर विश्वास हो गया। इसके बाद उसे अलग-अलग टास्क दिए गए और प्रत्येक टास्क पूरा करने के लिए रकम जमा करने को कहा गया। मुनाफे की उम्मीद में वह आरोपियों के बताए तरीके से पैसे भेजता रहा।इस तरह उसने कई बार में कुल 2.19 लाख रुपये जमा कर दिए। बाद में जब उसने अपनी जमा रकम और कथित मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो उसका ऑनलाइन अकाउंट काम नहीं कर रहा था। ग्रुप के सदस्यों से संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसे समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि मामले में लेनदेन और मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है।इस वर्ष अब तक साइबर ठगी के 74 मामलेयमुनानगर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 में अब तक ठगी से संबंधित 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साइबर ठग लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर ऑनलाइन टास्क, निवेश और अन्य योजनाओं का झांसा दिया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी लिंक और शादी के निमंत्रण कार्ड भेजकर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस मामलों की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।