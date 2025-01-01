Yamuna Nagar News: पुष्पा का हत्यारा 15 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर

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यमुनानगर। फर्कपुर थाना क्षेत्र की खड्डा कॉलोनी में 13 अगस्त को हुई 56 वर्षीय पुष्पा रानी की हत्या का 15 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अब तक हत्यारे की पहचान नहीं कर पाई है। वारदात के बाद से आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में परिजनों में भी मामले के खुलासे को लेकर इंतजार बना हुआ है।वारदात के समय पुष्पा रानी घर में अकेली थी। उसका बेटा दीपक निजी कंपनी में नौकरी करता है। वह रात को ड्यूटी से वापस घर पहुंचा तो मकान का गेट खुला मिला। अंदर कमरे में मां खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल से खून लगी स्टील की पानी की बोतल मिली थी।पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। घटना से पहले और बाद में महिला के घर के आसपास आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई। पड़ोसियों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई।पुलिस को अभी तक ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सके। पुलिस हत्या के पीछे आपसी रंजिश समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फर्कपुर थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया की उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।