Yamuna Nagar News: किशोरी को अश्लील वीडियो भेजने का आरोप, दो युवकों पर एफआईआर

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किशोरी के पिता ने महिला पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सागर और रूपेश काफी समय से उसकी बेटी को परेशान कर रहे थे। दोनों युवक रास्ते में किशोरी से छेड़छाड़ करते थे। उन्होंने किशोरी का मोबाइल नंबर हासिल कर उस पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने शुरू कर दिए। शिकायत के अनुसार किशोरी ने जब आरोपियों की हरकतों का विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने इस मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। महिला थाना प्रभारी शीलावंती ने बताया कि मामले की जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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यमुनानगर। शहर की एक कॉलोनी की 15 वर्षीय किशोरी ने दो युवकों पर मोबाइल पर अश्लील फोटो व वीडियो भेजने, छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।