Yamuna Nagar News: पराली जलाने पर तीन भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

--

--

--

--

यमुनानगर। प्रशासन की सख्ती और प्रतिबंध के बावजूद जिले में पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं। थाना छप्पर क्षेत्र के गांव मंधार में खेत में पराली जलाने के आरोप में तीन भाइयों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।कृषि निरीक्षक देवेंद्र चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उपायुक्त यमुनानगर की ओर से जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद गांव मंधार में हरजीत सिंह, ओंकार सिंह और अवतार सिंह ने अपने खेत में 23 सितंबर को पराली जलाई। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना की। कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर छप्पर थाना पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी है। छप्पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच में साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सीजन में पराली जलाने पर पहली प्राथमिकीजिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद सामने आई इस घटना के बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना के आरोप में कार्रवाई की है। चालू सीजन में पराली जलाने के मामले में यह जिले की पहली दर्ज प्राथमिकी है।