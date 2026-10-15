Yamuna Nagar News: पिटाई और छेड़छाड़ के आरोप में पांच पर प्राथमिकी

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यमुनानगर। रादौर थाना क्षेत्र के गांव के एक युवक ने पांच लोगों पर पिटाई और पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गांव निवासी अरुण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ लोगों ने पहले तो घर में घुसकर उसकी पिटाई की। इस दौरान उन्होंने बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। रादौर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद