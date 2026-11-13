Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   'Save Your Vote, Save the Nation' public meetings will be held at four locations in the district

Yamuna Nagar News: जिले में चार जगह लगेंगी वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल

Fri, 13 Nov 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
'Save Your Vote, Save the Nation' public meetings will be held at four locations in the district
नरपाल गुर्जर। 
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। लोकतंत्र की रक्षा और मताधिकार की सुरक्षा का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस की ओर से जिले में वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 14 नवंबर को जिले में चार अलग-अलग स्थानों पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि चौपालों में एआईसीसी प्रभारी रवि जोशी और पीसीसी प्रभारी गोकुल सेतिया मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को लोकतंत्र, संविधान की मजबूती और मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को सुबह 10 बजे गांव हसनपुर (ब्लॉक खेड़ी लख्खा सिंह) में पहली चौपाल आयोजित होगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे जसवंत कॉलोनी, वार्ड नंबर 15 (ब्लॉक यमुनानगर शहरी) में कार्यक्रम होगा। दोपहर दो बजे गांव खदरी (ब्लॉक छछरौली) और शाम चार बजे गांव फाजलपुर (ब्लॉक साढौरा) में चौपाल लगाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुर्जर ने कहा कि चौपालों के माध्यम से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सीधे जनता के बीच पहुंचकर मतदाताओं के अधिकारों, संविधान के मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित समय पर कार्यक्रमों में पहुंचने तथा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed