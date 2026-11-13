Yamuna Nagar News: नहाय-खाय के साथ आज से मनाया जाएगा चार दिवसीय छठ महापर्व

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जगाधरी। चार दिन तक चलने वाला यह महापर्व शुक्रवार यानी आज नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। पर्व की मान्यता के अनुसार नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू होता है।इस दिन महिलाएं नदियों, सरोवरों व पवित्र तालाबों में अमृतबेला में स्नान करती हैं। इसके बाद घर में रसोई की सफाई कर भोजन तैयार करती हैं। इस दिन सात्विक भोजन बनता है और एक ही समय भोजन किया जाता है।छठ पर्व केवल संतान की उन्नति व स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला व्रत ही नहीं है, बल्कि यह व्रत निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए भी करती हैं। वहीं, यह पर्व घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश के लिए भी किया जाता है। ऐसा छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है। श्रद्धालु पवन कुमार, किरण, राजकुमारी, शोभा, प्रेरणा, मोहिनी, पूनम, आरती, अंजना, बिजेश, सतेंद्र यादव, प्रमोद कुमार ने बताया कि छठ का व्रत भगवान श्रीराम ने किया था।परिवार की गहरी श्रद्धादशमेश कॉलोनी निवासी हेमवंती ने बताया कि वह बचपन से यह व्रत व पूजन देखती आ रही हैं। उनकी मां, दादी के बाद उनकी सास ने इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने बच्चों की समृद्धि के लिए यह व्रत करना शुरू किया था। उनके सभी बच्चे स्वस्थ हैं और परिवार चला रहे हैं। उनकी इसके प्रति परिवार की गहरी श्रद्धा है।मइया का आशीर्वाददशमेश कॉलोनी निवासी शोभा ने बताया कि शादी से पहले वह परिवार की महिलाओं को यह व्रत करते देखती आई हैं। ससुराल में उनकी सास भी यह व्रत कई वर्षों से कर रही हैं। उनकी छठी मइया के प्रति गहरी श्रद्धा व अटूट विश्वास है। वह छह साल से व्रत कर रही हैं और छठी मइया की कृपा से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए हैं।सास ने बताया महत्वजोड़िया की खड्ड़ा कॉलोनी निवासी नीतू ने बताया कि पर्व के बारे में परिवार से जानकारी मिली थी। शादी के बाद वह यमुनानगर आ गईं। यहां पर भी सास ने व्रत एवं पूजन विधि बताई। वह भी सास सहित परिवार की अन्य महिलाओं के साथ व्रत करेंगी। इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। परिवार में भी उत्साह है।नहीं खाते लहसुनसुगंती देवी ने बताया कि वह वर्षों से यह व्रत कर रही हैं। उनकी व उनके परिवार की छठी मइया के प्रति गहरी आस्था है। दिवाली के अगले दिन से घर में लहसुन प्याज का प्रयोग बंद हो जाता है। वहीं, परिवार के सदस्य बाहर भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यह पर्व उनका परिवार धूमधाम से मनाता है। यह परंपरा पीढि़यों से चल रही ैह।