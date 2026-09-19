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Yamuna Nagar News: मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे किसान, व्यवस्थाएं अधूरी

Sat, 19 Sep 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 19 Sep 2026 02:03 AM IST
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Farmers arriving at mandis with paddy; arrangements incomplete
जगाधरी अनाज मंडी के शेड के नीचे फैली गंदगी|संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। पहली अक्तूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी है। अनाज मंडियों में में न तो मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं और न ही फड़ व शेड की सफाई हो पाई है। कई मंडियों में शेड के अंदर गेहूं के कट्टे पड़े हैं। ऐसे में धान की आवक बढ़ने पर फसल रखने के लिए जगह की समस्या खड़ी हो सकती है।
जिले की 13 अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद की जानी है। इसके लिए मंडियों में तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति अलग है। मंडियों की सड़कों की हालत खस्ता होने के कारण किसानों को फसल लेकर पहुंचने में परेशानी हो सकती है। वहीं फड़ों और शेडों की सफाई भी अभी अधूरी है।
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मंडियों के पियाऊ की हालत खराब है। टंकियां गंदी हैं और पानी पीने के स्थान पर काई जमी है। टोंटियां गायब हैं और पानी भी पीने लायक नहीं है। इसके अलावा शौचालयों की हालत भी दयनीय है। अधिकांश शौचालयों पर ताला लगा हुआ है। सफाई न होने के कारण यहां गंदगी फैली हुई है।
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दूसरी ओर मंडियों में धान की आवक अभी से शुरू हो गई है। किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं, जबकि आढ़तियों को अभी तक बारदाना उपलब्ध नहीं करवाया गया है। किसान अपना धान सूखा कर वहीं रखने और वापस लाने को मजबूर हो रहे हैं। आवक होने से खरीद प्रक्रिया को लेकर आढ़तियों की चिंता बढ़ गई है।
धान खरीद का सीजन शुरू होने में अब करीब दो सप्ताह का समय ही बचा है। ऐसे में मंडियों में सफाई, सड़कों की मरम्मत, गेहूं के कट्टों का उठान और बारदाने की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करना चुनौती बना हुआ है। खरीद के दौरान अव्यवस्था हुई तो इसका सीधा असर किसानों और आढ़तियों पर पड़ सकता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए
आढ़ती नवनीत चहल ने कहा कि आढ़ती पुराने बारदाने की खरीद कर व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका खर्च भी उन्हीं पर पड़ रहा है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटी मंडियों में जगह कम होने के कारण आसपास खरीद केंद्र बनाए जाने चाहिए। मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ी है।
गेट पास की हो व्यवस्था
जगाधरी अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान मनीष कांबोज ने कहा कि किसान धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन गेट पास की व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। आढ़ती धान को सुखाकर बोरियों में कच्ची भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रॉली का मैनुअल गेट पास काटने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
भाकियू करेगी मंडियों का दौरा
भारतीय किसान यूनियन चढूनी के जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि जिले में धान की कटाई शुरू हो गई है। किसान धान लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं। भाकियू 15 सितंबर से खरीद की मांग कर रही थी। यदि इस बीच मौसम खराब होता है तो जिले के किसानों की मेहनत खराब हो जाएगी। व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए भाकियू मंडियों का दौरा करेगी।
प्रशासन से कराए जाएंगे काम
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने कहा कि फसल लेकर आने वाले किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उपमंडल व जिला उपायुक्त से मुलाकात कर मंडियों में व्यवस्था करवाने की मांग की जाएगी। सभी मंडी प्रधानों से उनके यहां की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई है।

मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मैं मंडियों का निरीक्षण भी करूंगा। कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। - श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री।

जगाधरी अनाज मंडी के शेड के नीचे फैली गंदगी|संवाद

जगाधरी अनाज मंडी के शेड के नीचे फैली गंदगी|संवाद

जगाधरी अनाज मंडी के शेड के नीचे फैली गंदगी|संवाद

जगाधरी अनाज मंडी के शेड के नीचे फैली गंदगी|संवाद

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