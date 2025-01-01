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Yamuna Nagar News: रादौर में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

Wed, 21 Oct 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:31 AM IST
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Effigy of Ravana, 70 feet tall, burnt in Radaur
रादौर में दशहरा पर्व पर लगाया गया रावण का पुतला। संवाद
रादौर। शहर में विभिन्न स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम किए गए। श्री श्याम दशहरा कमेटी की ओर से सफल पैलेस के सामने स्थित मैदान में करीब 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया।
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इस दौरान शहर में शोभायात्रा भी निकाली गई। शोभायात्रा मुख्य बाजार से होते हुए दशहरा मैदान में पहुंची। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। मुख्यातिथि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक का पर्व है।
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श्री श्याम दशहरा कमेटी प्रधान विजय आढ़ती ने बताया कि छह वर्ष से पुतला दहन कराया जा रहा है। इस दौरान चेयरमैन धर्म सिंह बंचल, नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता शालू, श्याम लाल सैनी, सचिन गुप्ता, सुंदरलाल सैनी, केशव नसीब, वरिष्ठ पार्षद भगवत दयाल कटारिया, रोहित अरोड़ा, अमित गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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