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यमुनानगर। जिला नागरिक अस्पताल में सोमवार को डॉक्टरों की अनुपलब्धता के चलते मरीजों को परेशान होना पड़ा। कोई डॉक्टर की ओपीडी के बाहर बैठकर इंतजार करता रहा तो कोई केबिन के चक्कर काटता रहा।डॉक्टर भरत शर्मा और डॉक्टर विष्णु गर्ग की कपालमोचन मेले में वीआईपी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके चलते दोनों के केबिन दिनभर बंद रहे। वहीं, डॉक्टर अनुराग गुप्ता और डॉक्टर अंकुश कोहली ऑपरेशन थियेटर में व्यस्त रहे। ऐसे में इन डॉक्टरों को दिखाने पहुंचे मरीजों को इंतजार करना पड़ा। अस्पताल के पीएमओ व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विपुल गोयल के भी केबिन पर सोमवार को ताला लटका रहा।रविवार को अस्पताल में छुट्टी होने के कारण सोमवार को मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे। हालांकि ओपीडी में मरीजों की संख्या अन्य दिनों के मुकाबले कम रही, लेकिन जिन मरीजों को संबंधित डॉक्टरों से परामर्श लेना था, उन्हें परेशानी हुई। वीआईपी ड्यूटी पर गए डॉक्टरों के केबिन बंद होने से मरीजों को लौटने या दूसरे डॉक्टरों से परामर्श लेने की स्थिति बनी रही। वहीं, ओटी में व्यस्त डॉक्टरों का इंतजार कर रहे मरीज सुबह से ही बाहर बैठे रहे। हमीदा से आए नसीब और शौकत अली ने बताया कि वे अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए आए थे, लेकिन यहां पहुंचने पर संबंधित डॉक्टर नहीं मिले। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी। रादौर से आए सतीश ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि डॉक्टर ओटी में हैं और दोपहर के समय ही बाहर आएंगे। ऐसे में वह सुबह से ही बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। मरीजों का कहना था कि वे दूर-दराज के क्षेत्रों से अस्पताल में उपचार करवाने आते हैं। ऐसे में डॉक्टर नहीं मिलने पर उनका पूरा दिन इंतजार में निकल जाता है।अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों ने मरीजों का किया इलाज : पीएमओजिला नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. विपुल गोयल ने बताया कि कपालमोचन मेले में वीआईपी ड्यूटी के लिए भी डॉक्टरों की तैनाती जरूरी होती है। वहीं ऑपरेशन थियेटर में पहले से मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीख दी जाती है। ऐसे में निर्धारित ऑपरेशन करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने मरीजों का उपचार किया।