फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Difficulties for asthma and respiratory patients have begun to increase

Yamuna Nagar News: अस्थमा और सांस के मरीजों की बढ़ने लगी परेशानी

Mon, 02 Nov 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 02 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Difficulties for asthma and respiratory patients have begun to increase
 जिला नागरिक अस्पताल में जांच कराने पहुंचे बुजुर्ग। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बढ़ी ठंड का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थमा और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी है। वहीं, वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम, नजला और खांसी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
जिला नागरिक अस्पताल और उप जिला नागरिक अस्पताल जगाधरी में ऐसे मरीज बड़ी संख्या में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बुजुर्गों की संख्या अधिक है। चिकित्सक मरीजों को दवाओं के साथ संतुलित खानपान रखने और ठंड से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन

उप जिला अस्पताल जगाधरी के एसएमओ डॉ. अनुज मंगला ने बताया कि दिन और रात के तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव होने से लोगों में नजला, खांसी और वायरल बुखार की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही अस्थमा और सांस के रोगियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौसम में बदलाव के कारण अस्थमा के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। कई मरीजों को हल्की सर्दी-जुकाम या संक्रमण होने के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उन्होंने बताया कि इस समय अस्पताल में रोजाना करीब 15 से 20 सांस और अस्थमा से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं।
इसके अलावा नजला, खांसी और वायरल संक्रमण के मरीज सबसे अधिक हैं। मौसम में बदलाव के दौरान ऐसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉ. मंगला ने बताया कि बीमारी से बचाव के लिए संतुलित खानपान अपनाएं और मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें।

संक्रमण से बचने के लिए बरतें सावधानी : डॉ. अनुज
डॉ. अनुज ने बताया कि मौसम में बदलाव और बढ़ती ठंड के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और प्रदूषण वाले स्थानों पर जाने से बचें। सुबह और शाम अधिक ठंड होने पर अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से परहेज करें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए गर्म पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें, ताकि धूल और धुएं से बचाव हो सके। अस्थमा के मरीज नियमित रूप से इन्हेलर और चिकित्सक की ओर से बताई गई दवाएं लेते रहें। इसके अलावा घर के अंदर हल्का व्यायाम करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed