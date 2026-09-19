Yamuna Nagar News: दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

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जगाधरी। भटौली में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कच्ची सड़कों और सीवरेज ध्वस्त कर दिए। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से यह कार्रवाई की। यह अवैध कॉलोनी करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही थी।जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि भटौली में अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक राणा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो यमुनानगर के थाना प्रभारी सहित पुलिस बल कार्रवाई के दौरान तैनात रहा। प्रशासन की निगरानी में अवैध कॉलोनियों में बनाई गई कच्ची सड़कों और सीवरेज ध्वस्त कर दिए गए।जिला नगर योजनाकार ने बताया कि कॉलोनाइजर को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट के तहत नोटिस दिया था। विभाग की ओर से जारी आदेशों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, भू-मालिकों और अन्य संबंधित लोगों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले आवश्यक विभागीय अनुमति भी नहीं ली थी। इसी के चलते विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई की।उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या अन्य संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करें। बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्माण या प्लॉट खरीदने वाले लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।