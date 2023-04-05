Yamuna Nagar News: गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल करने की मांग

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रादौर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की ओर से कांबोज धर्मशाला में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंद्र सिली की अगुवाई में हुई। बैठक के दौराान तीन सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत को सफल बनाने को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने बताया कि महापंचायत में गन्ने का भाव बढ़ाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल करने और धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू कराने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। महापंचायत में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को मांगपत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से हजारों किसान महापंचायत में पहुंचेंगे।इसकी अध्यक्षता भाकियू चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गन्ने के भाव में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि चीनी के दाम 60 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच चुके हैं।ऐसे में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महापंचायत के माध्यम से सरकार पर किसानों की मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया जाएगा।उन्होंने बताया भाकियू किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा से संघर्ष करती आ रही है। संगठन किसानों के हित की आवाज हमेशा उठाता रहेगा। उन्होंने दावा किया संगठन के संघर्ष की बदौलत किसानों की विभिन्न समस्याएं दूर कराई गई है। संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ूनी की अगुवाई में आगे भी किसानों के लिए संघर्ष करता रहे। किसानों का भी भाकियू चढ़ूनी के प्रति काफी भरोसा है। संगठन इस भरोसे के कायम रखेगा।बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष संजू सरावां, जिला महासचिव गुरवीर सिंह, युवा जिला अध्यक्ष संदीप टोपरा, विक्रांत ससौली, राज कुमार व्यासपुर, नैब सिंह जगाधरी, पम्मी साढौरा, सतपाल प्रताप नगर के अलावा संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।