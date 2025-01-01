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Yamuna Nagar News: कांग्रेसियों ने लिया संगठन मजबूत करने का संकल्प

Sat, 29 Aug 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 29 Aug 2026 12:52 AM IST
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Congress members pledged to strengthen the organization
पार्टी कार्यालय में बीएलओ के साथ कांग्रेस नेता रमन त्यागी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी के कार्यालय में बीएलओ टू की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए त्यागी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कथित धक्का-मुक्की की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के वरिष्ठ नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार चिंता का विषय है। जनता की समस्याएं उठाने वाले नेताओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब सड़कें, जलभराव समेत कई समस्याओं से आम जनता परेशान है। इसके बावजूद सरकार इन समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में लगी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण चंद्रभान, बालकिशन अनेजा, विश्वास, कश्मीरा सिंह, संजीव, जगदीश, राकेश शर्मा, जोगिंद्र सिंह, सतपाल नंबरदार, समय सिंह, विनोद त्यागी और विजय पाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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