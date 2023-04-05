Yamuna Nagar News: व्यासपुर बार चुनाव 11 को, पांच पदों पर किया जाएगा मतदान

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व्यासपुर। द बार एसोसिएशन व्यासपुर के वर्ष 2026 के चुनाव को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी महिंद्र सिंह और रणधीर सैनी ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। मतदान 11 सितंबर को होगा।चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार 31 अगस्त और एक सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। एक सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा।नामांकन वापसी की प्रक्रिया दो सितंबर को होगी। इसी दिन शाम चार बजे के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही चुनाव की गतिविधियां और भी तेज हो जाएंगी। महिंद्र सिंह और रणधीर सैनी ने बताया कि मतदान 11 सितंबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक बार रूम में कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 4:30 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। मतगणना पूरी होने के बाद इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन के सदस्यों में उत्साह है। पांच प्रमुख पदों के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही अधिवक्ताओं के बीच चुनाव के मुद्दों पर चर्चा भी तेजी से हो रही है।