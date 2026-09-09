Yamuna Nagar News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, ग्रामीण की मौत

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यमुनानगर। एनएच-344 पर गांव मंडौली के पास कार की टक्कर से बाइक सवार नरेश कुमार की मौत हो गई। हादसा सोमवार को हुआ। नरेश कुमार अपने बेटे रीतिक के साथ बाइक पर सवार होकर अकालगढ़ से भंभौली की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बेटे के बयान पर कार चालक सुशील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।गांव अकालगढ़ निवासी 20 वर्षीय रीतिक ने पुलिस को बताया कि बाइक वह चला रहा था और उसके पिता नरेश कुमार पीछे बैठे थे। जब वे जगपाल एंड संस फिलिंग स्टेशन के आगे तिगरी-मंडौली मोड़ की ओर पहुंचे, तभी कलानौर की तरफ से आई कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रीतिक उछलकर कच्चे रास्ते पर जा गिरा, जबकि उसके पिता बाइक समेत डिवाइडर से जा टकराए।हादसे में नरेश के सिर, पैरों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन परिजन जगाधरी के निजी अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें एमएम अस्पताल मुलाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने मेडिकल दस्तावेज और बेटे के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।