Yamuna Nagar News: सीएम ने 9 करोड़ से बने ई-बस डिपो का किया लोकार्पण

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यमुनानगर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जगाधरी में करीब नौ करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह डिपो यमुनानगर के विकास में नया अध्याय जोड़ने के साथ प्रदेश में हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में जगाधरी से पांच इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की गई थी। डिपो में आधुनिक बस कार्यशाला, एक साथ छह बसों को चार्ज करने की क्षमता वाले छह चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक वाशिंग स्टेशन और सुसज्जित प्रशासनिक भवन बनाया गया है। सरकार प्रदेश में हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 10 बड़े शहरों में 155 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 375 की जाएगी। बजट में सभी जिला मुख्यालयों पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत 10 शहरों में बस डिपो बनाए जा रहे हैं। गत 28 मई को पानीपत डिपो का उद्घाटन किया गया था, जबकि जगाधरी दूसरा डिपो है।उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत यमुनानगर समेत सात शहरों के लिए 450 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हुई हैं। इनमें 50 बसें यमुनानगर को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों से धुआं और शोर नहीं होगा। इससे वायु प्रदूषण घटेगा, पेट्रोल-डीजल की बचत होगी और यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी।