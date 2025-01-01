Yamuna Nagar News: स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं

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यमुनानगर। घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। किसी ने सिलाई-कढ़ाई को अपना कारोबार बनाया है तो कोई अचार-पापड़, मसाले और अन्य घरेलू उत्पाद तैयार कर कमाई कर रही है। खास बात यह है कि अपने हुनर से पहचान बनाने वाली महिलाएं अब दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।गांव भोगपुर की रीना देवी ने मेला व सार्वजनिक स्थानों पर हाथों से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर कार्य शुरू किया और आज उनके की ओर से बनाए गए उत्पादों की मांग भी होने लगी है। उनका कहना है कि शुरू में उन्हें परेशानी हुई। लेकिन समय के साथ-साथ अनुभव और लोगों की रुचि के अनुसार काम कर उन्हें अच्छा पैसा कमाने का अवसर भी मिला है।गांव कैत की शकीला ने भी घर में शुरू किए सिलाई-कढ़ाई के कार्य शुरू किया। शुरू में काम न आने से परेशानी जरूर हुई। लेकिन महिलाओं की रुचि के अनुसार उन्हें अनुभव हुआ और आज उनके पास अन्य गांवों की महिलाएं भी कार्य करने पहुंच रहीं हैं और अन्य युवतियों को भी शकीला प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहीं हैं।गांव कुंजल की रेखा ने जूट से बने उत्पादों में अपना नाम कमाया है उनका कहना है कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं बल्कि उसे शुरू करने में परेशानी जरूर होती है और मेहनत और लगन से किए गए कार्य हमेशा अनुभव के साथ मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं।गांव रतनपुरा की रहने वाली प्रवेश भी किसी पुरुष से कम नहीं हैं। वे ड्रोन पायलट बनकर खेतों में उर्वरक खाद डालने का कार्य कर रहीं हैं। उनका मानना है कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए सीढ़ी जरूरी चढ़नी होती है। आज लोग उन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जानने लगे हैं।इन महिलाओं की पहल केवल खुद तक सीमित नहीं है। वे आसपास की जरूरतमंद महिलाओं और युवतियों को सिलाई-कढ़ाई, अचार-पापड़ बनाने, मसालों की पैकिंग और अन्य घरेलू कामों का प्रशिक्षण दे रही हैं। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं भी धीरे-धीरे अपने स्तर पर काम शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें काम की बारीकियां समझाई जा रही हैं।घर की आमदनी बढ़ाने में निभा रहीं भूमिकामहिलाओं का कहना है कि घरेलू कारोबार से होने वाली कमाई बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और परिवार की अन्य जरूरतों में लगा रही हैं। इससे आर्थिक फैसलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। कम संसाधनों और छोटे स्तर से शुरू किया गया काम अब उनके लिए आत्मविश्वास और सम्मान का माध्यम बन रहा है।