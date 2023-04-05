Yamuna Nagar News: एपीके फाइल भेजकर खाते से निकाले एक लाख रुपये

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यमुनानगर। साइबर ठगों ने अब ई-चालान का नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला सेक्टर-18 निवासी रवि कुमार के साथ सामने आया है। साइबर ठगों ने उसे व्हाट्सएप पर ई-चालान की फाइल भेजी।लिंक पर क्लिक करते ही युवक का मोबाइल हैक हो गया। कुछ देर बाद खाते से एक लाख रुपये कटने का मैसेज आ गया। थाना साइबर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।रवि कुमार ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नौ नवंबर को वह अपना मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से ई-चालान के नाम से एपीके फाइल आई। उसे लगा कि शायद पुलिस की ओर से उसके वाहन का कोई चालान काटा गया है।चालान की जानकारी लेने के लिए उसने जैसे ही फाइल पर क्लिक किया तो मोबाइल हैक हो गया। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर बैंक खाते से एक लाख रुपये कटने का संदेश आया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने बैंक जाकर भी लेनदेन के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया।वहां से भी उसे कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद उसने साइबर पुलिस को शिकायत दी। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ठगी की गई रकम किन-किन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है।एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचें : रजतशहर के साइबर विशेषज्ञ रजत ग्रोवर का कहना है कि मोबाइल पर किसी भी अनजान नंबर से आई एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। साइबर ठग ई-चालान, बैंक अपडेट और अन्य सरकारी सेवाओं के नाम पर ऐसी फाइल भेजते हैं। इन पर क्लिक करने से मोबाइल में संदिग्ध एप इंस्टॉल हो सकता है और निजी जानकारी व बैंकिंग संबंधी विवरण ठगों तक पहुंच सकते हैं। किसी भी चालान की जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। अनजान लिंक या फाइल पर क्लिक करने से बचें। ठगी होने पर तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें।