Yamuna Nagar News: हड़ताल के समर्थन में सीटू का प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 12:49 AM IST
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यमुनानगर। नगरपालिका एवं अग्निशमन कर्मियों की जारी हड़ताल के समर्थन में सीटू जिला कमेटी यमुनानगर की ओर से सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम डीआरओ को ज्ञापन सौंपा। सीटू के अलावा आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील यूनियनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। प्रदर्शन से पहले सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, भवन निर्माण एवं सर्व कर्मचारी संघ और रिटायर कर्मचारी संघ से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने मंडी गेट पर जनसभा की। अध्यक्षता सीटू जिला संयोजक शर्बती देवी ने की।
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