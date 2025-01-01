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रादौर। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में शहर के डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में स्कूल के नर्सरी से दूसरी तक के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने भाग लिया। नगर कीर्तन में बच्चों ने पंच प्यारों की मनमोहक एवं पवित्र झांकी सजाई। छोटे-छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा से गुरबाणी के शब्दों का गायन किया। नगर कीर्तन के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए तथा बच्चों का फूलों से स्वागत कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। प्राचार्य रमन शर्मा ने कहा कि गुरु साहिबानों की शिक्षाएं हमें प्रेम, समानता, सेवा, त्याग और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। संवाद