Yamuna Nagar News: फूलों की होली खेली, बंसी चोरी प्रसंग का किया मंचन

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यमुनानगर। गोविंदपुरी स्थित भगवान परशुराम भवन में चल रही भगवान श्रीकृष्ण रासलीला में होली लीला का सजीव मंचन किया गया। इससे पहले बंसी चोरी लीला प्रस्तुत की गई। फूलों की होली के दौरान श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूमने लगे।बंसी चोरी लीला में दिखाया गया कि गोपियां भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी चुरा लेती हैं। जब श्रीकृष्ण उनसे बांसुरी लौटाने के लिए कहते हैं तो मामला राधा रानी की अदालत में पहुंच जाता है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही गोपियां उन्हें बांसुरी लौटाती हैं। इसके बाद सभी ग्वाल-बालों को भगवान श्रीकृष्ण के साथ बरसाना जाकर होली खेलने का न्योता दिया जाता है।लीला में बरसाना की पारंपरिक होली का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया। लठमार होली खेलने के लिए ग्वाल-बाल तैयारियां करते हैं और भगवान श्रीकृष्ण के साथ बरसाना पहुंचते हैं। वहां लठमार होली के साथ फूलों की होली खेली जाती है। भगवान श्रीकृष्ण और ग्वाल-बाल श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस दौरान भजन, संगीत और नृत्य से वातावरण भक्तिमय हो गया। फूलों की वर्षा के बीच श्रद्धालु भी अपने स्थानों से उठकर झूमने लगे।लीला के माध्यम से बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली की परंपरा को दर्शाया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष रोजी मलिक आनंद, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मदन चौहान, भगवान परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश त्यागी, 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के चेयरमैन मायाराम शर्मा, परीक्षित त्यागी, योगेश राणा मौजूद रहे।