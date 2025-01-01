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Yamuna Nagar News: पंचमुखी हनुमान मंदिर से आभूषण और चढ़ावा ले गए चोर

Sun, 11 Oct 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:00 AM IST
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Thieves made off with jewelry and offerings from the Panchmukhi Hanuman Temple
खुला पड़ा दानपात्र का ढक्कन व नकदी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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व्यासपुर। बसातियांवाला गांव स्थित प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में शुक्रवार रात चोरों ने मंदिर के दरवाजे खोलकर चांदी के आभूषण और दानपात्र की नकदी चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
मंदिर समिति के प्रधान सुखबीर सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह शाम की आरती के कुछ समय बाद पुजारी ने पूजा-अर्चना कर मंदिर बंद कर दिया था। सुबह करीब चार बजे पुजारी मंदिर खोलकर अंदर पहुंचे तो मूर्तियों के पास सामान बिखरा हुआ था। श्री पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के सामने रखा दानपात्र टूटा हुआ था। श्री माता पूर्णेश्वरी देवी और श्री राम दरबार मंदिर में भी सामान बिखरा पड़ा था।
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सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के अनुसार, रात 12 बजकर 32 मिनट पर एक चोर पीछे की दीवार से सेंट्रल एसी की खिड़की के रास्ते मंदिर परिसर में दाखिल हुआ, जबकि उसका साथी बाहर खड़ा रहा। अंदर घुसे चोर ने सबसे पहले राम दरबार मंदिर से चांदी के आभूषण चुराए।
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इसके बाद श्री माता पूर्णेश्वरी देवी मंदिर के दरवाजे तोड़कर मूर्ति पर चढ़े चांदी के आभूषण उतार लिए। चोर ने शिव मंदिर का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं खुला। इसके बाद उसने श्री पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के सामने रखा दानपात्र तोड़कर नकदी बैग में भरी और पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खुला पड़ा दानपात्र का ढक्कन व नकदी। संवाद

खुला पड़ा दानपात्र का ढक्कन व नकदी। संवाद

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