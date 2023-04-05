Yamuna Nagar News: व्हाट्सएप कॉल के जरिये 2.88 लाख रुपये ठगे

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पुलिस को दी शिकायत में श्यामपुर निवासी शिव कुमार ने बताया कि 12 से 13 नवंबर 2025 के बीच उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी। इसी दौरान उसके साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई और उसके 2,88,300 रुपये ठग लिए गए। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी किस तरीके से की गई और इसमें कौन शामिल है। संवाद

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यमुनानगर। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर कॉल कर गांव श्यामपुर निवासी एक व्यक्ति से 2,88, 300 रुपये ठग लिए। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।