Yamuna Nagar News: धनौरा पुल के पास मिला तीन दिन से लापता युवती का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर में रविवार को धनौरा पुल के पास एक युवती का शव मिला। मृतका की पहचान सहारनपुर निवासी मेघा के रूप में हुई है। वह तीन दिन से घर से लापता थी। गोताखोरों ने उसे हमीदा हेड से नहर में छलांग लगाते हुए देखा था। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी।रविवार को जठलाना थाना क्षेत्र के गांव खुर्दबन के नजदीक धनौरा पुल के पास नहर में शव दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया।पुलिस के अनुसार मेघा ने हमीदा हेड से पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगाई थी। गोताखोरों ने उसे नहर में कूदते हुए देखा था। इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। शव मिलने के समय युवती ने काले रंग की जींस और भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी।लंबे समय तक पानी में रहने के कारण शव गल चुका था, जिससे पहचान करने में परेशानी हुई। जठलाना थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि शव मिलने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों शव की पहचान मेघा के रूप में की। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।