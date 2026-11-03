शाह की रैली में जगाधरी से जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता : कंवरपाल
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 03 Nov 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
जगाधरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पांच नवंबर को अंबाला में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर, जगाधरी शहरी, छछरौली और जगाधरी ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने रैली में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
अमित शाह का अंबाला आगमन हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे।
बैठक में भाजयुमो जिलाध्यक्ष निश्चल चौधरी, जिला महामंत्री प्रवीण खदरी, मंडल अध्यक्ष अमित देवधर, प्रियंक शर्मा, गौरव गोयल, कृष्ण खदरी, वाइस चेयरमैन ओमपाल, चेयरमैन विपुल गर्ग, कैलाश चंद शर्मा, मंडल महामंत्री जगदीश धीमान, कपिल, मनीष गर्ग सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापनगर, जगाधरी शहरी, छछरौली और जगाधरी ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने रैली में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
अमित शाह का अंबाला आगमन हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे।
बैठक में भाजयुमो जिलाध्यक्ष निश्चल चौधरी, जिला महामंत्री प्रवीण खदरी, मंडल अध्यक्ष अमित देवधर, प्रियंक शर्मा, गौरव गोयल, कृष्ण खदरी, वाइस चेयरमैन ओमपाल, चेयरमैन विपुल गर्ग, कैलाश चंद शर्मा, मंडल महामंत्री जगदीश धीमान, कपिल, मनीष गर्ग सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन