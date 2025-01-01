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Yamuna Nagar News: भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Tue, 20 Oct 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 01:57 AM IST
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Bhandara
संतोषी माता मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु। आयोजक
रादौर। कॉलेज रोड स्थित संतोषी माता मंदिर में सोमवार को दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पहले सभी की सुख-शांति और समृद्धि के लिए हवन-यज्ञ किया गया। पंडित राजेश शर्मा, राकेश शर्मा और रमेश शर्मा ने बताया कि दुर्गाष्टमी पर भंडारे की शुरुआत उनके पिता दिवंगत धर्मवीर शर्मा ने वर्ष 1990 में की थी। माता रानी की कृपा से वर्ष में दो बार दुर्गाष्टमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर ग्राम सचिव राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, देवेंद्र, रोहित, पुलकित, श्याम, यजत शर्मा, सतप्रकाश मक्कड़, कृष्ण मक्कड़ सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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