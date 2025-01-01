Yamuna Nagar News: 100 मीटर दौड़ में आर्यवीर प्रथम

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व्यासपुर। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्यासपुर में खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में छोटे बच्चों के लिए लेमन एंड स्पून रेस, रस्साकशी, 100 मीटर दौड़, सैक रेस और थ्री लेग रेस सहित विभिन्न मुकाबले करवाए गए। 100 मीटर दौड़ में आर्यवीर पंजेटा ने प्रथम, प्रियांशु व नवनीत ने द्वितीय और क्रियांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना रहा। वहीं लेमन रेस में वरदान प्रथम, अयान जोहर द्वितीय और दक्ष तृतीय रहे। लड़कों की थ्री लेग रेस में अनुज और शिवांश की जोड़ी प्रथम, मान्विक और मानव की जोड़ी द्वितीय तथा नमन और रुद्राक्ष की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही।स्कूल के प्रिंसिपल सुबे सिंह पंजेटा ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ संघर्ष करने की भावना विकसित होती है। उपप्रधानाचार्य नितेश पंजेटा ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना भी है।