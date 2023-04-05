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Yamuna Nagar News: छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी के लिए निकला सेना का नायक लापता

Thu, 08 Oct 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:05 AM IST
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Army Naik goes missing while setting out for duty after leave.
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव दादुपुर जट्टान से छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकला सेना का नायक लापता हो गया। परिजनों के अनुसार राहुल मान 12 जाट रेजिमेंट में नायक के पद पर नागालैंड में तैनात है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।


दादुपुर जट्टान निवासी विकास कुमार ने बताया कि उनका चचेरा भाई राहुल मान 19 सितंबर को छुट्टी लेकर घर आया था। उनकी छुट्टी पांच अक्तूबर को खत्म हो गई थी। सुबह करीब 11 बजे राहुल घर से यह कहकर निकला था कि वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गया था। परिजनों के पास उसी दिन एक नंबर से मैसेज आया कि राहुल अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर तलाश करने की मांग की। छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की जा रही है। पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गतिविधियों का पता लगा रही है।
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