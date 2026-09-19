Yamuna Nagar News: हत्या के मामले में 12 साल से वांछित आरोपी गिरफ्तार

यमुनानगर। हत्या के मामले में करीब 12 साल से वांछित चल रहे भगोड़े आरोपी तीर्थ नगर टपरी निवासी अभिषेक उर्फ सन्नी को पीओ स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश न होने पर आरोपी को वर्ष 2014 में भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि जिले में भगोड़े आरोपियों और बेल जंपर्स की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीओ स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगबीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम को सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी अभिषेक उर्फ सन्नी इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था।