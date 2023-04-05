Yamuna Nagar News: भाई की कलाई पर सजा स्नेह का धागा
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 29 Aug 2026 12:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। स्नेह, आत्मीयता और अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजन किया। इसके बाद भाइयों के तिलक लगाया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार, शगुन और उनकी रक्षा करने का वचन दिया।
त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में सुबह से ही रौनक बनी रही। मिठाई की दुकानों पर घेवर, रसगुल्ले और काजू कतली की खरीदारी के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। बच्चों और युवाओं में चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का खासा क्रेज देखा गया, जिनकी दुकानों पर दिनभर बिक्री चरम पर रही। त्योहार के दिन अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई विक्रेताओं के पास ग्राहकों का हुजूम देखने को मिला। त्योहार के चलते दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए।
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यमुनानगर। स्नेह, आत्मीयता और अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजन किया। इसके बाद भाइयों के तिलक लगाया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार, शगुन और उनकी रक्षा करने का वचन दिया।
त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में सुबह से ही रौनक बनी रही। मिठाई की दुकानों पर घेवर, रसगुल्ले और काजू कतली की खरीदारी के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। बच्चों और युवाओं में चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का खासा क्रेज देखा गया, जिनकी दुकानों पर दिनभर बिक्री चरम पर रही। त्योहार के दिन अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई विक्रेताओं के पास ग्राहकों का हुजूम देखने को मिला। त्योहार के चलते दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए।
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