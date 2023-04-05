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लुधियाना से गोपाष्टमी पर कपालमोचन स्नान के लिए आए हरबंस सिंह ने बताया कि उनके जत्थे में करीब 45 श्रद्धालु शामिल थे। जत्थे की महिलाएं महिला घाट पर और पुरुष मर्दाना घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सतवंत कौर स्नान के बाद सरोवर से बाहर निकली तो एक युवक उससे दान मांगने लगा। महिला ने पर्स से पैसे निकालकर देने चाहे तो युवक ने छीना-झपटी शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान वह महिला के हाथ से चार तोले का सोने का कड़ा खींचकर भाग गया। थाना व्यासपुर प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी वह जांच करवाएंगे। संवाद

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व्यासपुर। गऊ-बच्छा घाट पर लूटपाट की वारदात हो गई। गोपाष्टमी पर सरोवर में स्नान कर बाहर निकली पंजाब की एक महिला से भीख मांगने के बहाने एक युवक चार तोले का सोने का कड़ा छीनकर भाग गया।