Yamuna Nagar News: सेवा सेतु शिविर में 421 लोगों ने रखीं समस्याएं

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शिविर में मुख्यातिथि छछरौली के एसडीएम जसपाल सिंह गिल रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र चौधरी ने की। शिविर में सबसे अधिक लोग आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, समाज कल्याण विभाग से संबंधित सेवाओं और लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे।शिविर का आयोजन बीडीपीओ कार्यालय प्रताप नगर और ग्राम पंचायत चुहड़पुर कलां के सहयोग से किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक जानकारी भी दी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन संजीव कुमार, गीता राम, सरपंच बलिंदर, नंबरदार हरीश, अशोक कुमार, रोहतास सिंह, बीडीपीओ कार्यालय से कार्तिक चौहान, नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह, विकास कुमार पंचायत ऑफिसर आदि मौजूद रहे।