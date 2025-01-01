फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   407 sanitation workers of the corporation remained on strike; 13 returned to work

Yamuna Nagar News: निगम के 407 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, 13 काम पर लौटे

Fri, 11 Sep 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
407 sanitation workers of the corporation remained on strike; 13 returned to work
थापर कॉलोनी में लगा कूड़े का ढेर। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब आरपार की लड़ाई की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं वीरवार को कुल 407 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जबकि अब तक 13 कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं।
नगरपालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर नगर पालिका व फायर कर्मचारी लगातार 36वें दिन हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने 11 सितंबर को नगर निगम कार्यालय परिसर में महापंचायत करने का एलान किया है। इसमें कर्मचारी संगठनों के साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, किसान, श्रमिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
विज्ञापन

हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित है और कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के करीब 60 कर्मचारी सफाई व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। 36वें दिन की हड़ताल की अध्यक्षता नगरपालिका शाखा उपप्रधान रमन और अग्निशमन जिला उपप्रधान वीरेंद्र धीमान ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

संचालन नगरपालिका शाखा कोषाध्यक्ष संजय गहलोत और अग्निशमन कोषाध्यक्ष ललित कुमार ने किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार संघ के मांगपत्र में शामिल मांगों को पूरा करे। सफाई और सीवर कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लिया जाए। सफाई, सीवर और पालिका कर्मचारियों के साथ अग्निशमन विभाग के अनुबंधित चालकों और फायरमैन को नियमित किया जाए।
कर्मचारियों ने 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में स्वीकार की गई मांगों के लिखित आदेश तत्काल जारी करने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जरनैल सिंह, जिला सचिव सतीश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिसिया उत्पीड़न और सरकार की कार्रवाई तत्काल बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप कर आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को होने वाली न्याय जन पंचायत में सामाजिक, धार्मिक, छात्र, श्रमिक, किसान, गुरुद्वारा कमेटी, वाल्मीकि-दलित, व्यापारिक संस्थाओं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्वयंसेवी और राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है।

पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 के जिला सचिव प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि 13 सितंबर तक मांगों के लिखित आदेश जारी नहीं किए गए तो कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय न्याय जन पंचायत आयोजित की जाएगी। वहीं से आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी और हड़ताल को अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

थापर कॉलोनी में लगा कूड़े का ढेर। संवाद

थापर कॉलोनी में लगा कूड़े का ढेर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed