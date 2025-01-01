Yamuna Nagar News: निगम के 407 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, 13 काम पर लौटे

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यमुनानगर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब आरपार की लड़ाई की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं वीरवार को कुल 407 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जबकि अब तक 13 कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं।नगरपालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर नगर पालिका व फायर कर्मचारी लगातार 36वें दिन हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने 11 सितंबर को नगर निगम कार्यालय परिसर में महापंचायत करने का एलान किया है। इसमें कर्मचारी संगठनों के साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, किसान, श्रमिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित है और कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के करीब 60 कर्मचारी सफाई व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। 36वें दिन की हड़ताल की अध्यक्षता नगरपालिका शाखा उपप्रधान रमन और अग्निशमन जिला उपप्रधान वीरेंद्र धीमान ने की।संचालन नगरपालिका शाखा कोषाध्यक्ष संजय गहलोत और अग्निशमन कोषाध्यक्ष ललित कुमार ने किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार संघ के मांगपत्र में शामिल मांगों को पूरा करे। सफाई और सीवर कार्यों में ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लिया जाए। सफाई, सीवर और पालिका कर्मचारियों के साथ अग्निशमन विभाग के अनुबंधित चालकों और फायरमैन को नियमित किया जाए।कर्मचारियों ने 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में स्वीकार की गई मांगों के लिखित आदेश तत्काल जारी करने की मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जरनैल सिंह, जिला सचिव सतीश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की।कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिसिया उत्पीड़न और सरकार की कार्रवाई तत्काल बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप कर आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को होने वाली न्याय जन पंचायत में सामाजिक, धार्मिक, छात्र, श्रमिक, किसान, गुरुद्वारा कमेटी, वाल्मीकि-दलित, व्यापारिक संस्थाओं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, स्वयंसेवी और राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है।पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 के जिला सचिव प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि 13 सितंबर तक मांगों के लिखित आदेश जारी नहीं किए गए तो कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय न्याय जन पंचायत आयोजित की जाएगी। वहीं से आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी और हड़ताल को अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।