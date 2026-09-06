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Yamuna Nagar News: उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 250 शिक्षकों को किया सम्मानित

Sun, 06 Sep 2026 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:39 AM IST
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250 teachers honored for outstanding services
साढौरा में ​शिक्षकों को सम्मानित करते डीपीसी केएस संधावा। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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साढौरा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक शिक्षा विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 250 अध्यापकों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धर्म सिंह राठी के नेतृत्व में किया गया। इसमें जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, यमुनानगर केएस संधावा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संधावा ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रिंसिपल अमित वंसल, प्रिंसिपल रजनीश गुप्ता, प्रिंसिपल शिवचरण और प्रिंसिपल गुरदीप लाठी को विशेष रूप से प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।
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समारोह की खास बात यह रही कि शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया गया। इनमें अख्तर अली, राम मतन गिरिवाल और जगदीश सिंह शामिल रहे। इसके अलावा जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय से रवि गोशन और नितिन पवार को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
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संधावा ने कहा कि शिक्षक दिवस महान शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षकों का सम्मान उनके लिए गर्व और गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। विद्यार्थी इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों से पहले ही काफी जानकारी हासिल कर रहे हैं।

बीईओ धर्म सिंह राठी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सम्मान उनके समर्पित कार्य का सम्मान है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इसी लगन और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया।
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