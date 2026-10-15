Yamuna Nagar News: खेल महाकुंभ में 2200 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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सभी प्रतियोगिताएं जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता के नेतृत्व में करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इस दौरान तीसरे दिन तेजली खेल परिसर में हैंडबॉल, ताइक्वांडो, खो-खो, वॉलीबॉल, जूडो, रोइंग और कैनोइंग की प्रतियोगिताएं व ट्रायल करवाए गए। वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तलाकौर में नेटबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल लिए गए। खेल विभाग की प्रतियोगिता व ट्रायल में बारिश ने खलल डाल दिया। ऐसे में विभाग को तेजली खेल परिसर में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता जगाधरी की एंजल्स एकेडमी में स्थानांतरित करनी पड़ी। बारिश के कारण तेजली स्थित क्रिकेट पिच गीली हो गई थी। दो दिन धूप निकलने के बाद भी पिच ठीक नहीं हो सकी। बुधवार को जांच के बाद क्रिकेट प्रतियोगिता जगाधरी के सेक्टर-18 स्थित एंजल्स एकेडमी में करवानी पड़ी। विज्ञापन

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निदेशालय भेजे जाएंगे परिणाम



जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिताओं 30 खेलों में 2,200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। विभाग ने सभी खिलाड़ियों की तकनीक, उत्साह व दांव-पेंच का आकलन कर उनके प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी। इसमें स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। विज्ञापन विज्ञापन

-- -- -- -- - सभी प्रतियोगिताएं जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता के नेतृत्व में करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इस दौरान तीसरे दिन तेजली खेल परिसर में हैंडबॉल, ताइक्वांडो, खो-खो, वॉलीबॉल, जूडो, रोइंग और कैनोइंग की प्रतियोगिताएं व ट्रायल करवाए गए। वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तलाकौर में नेटबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल लिए गए। खेल विभाग की प्रतियोगिता व ट्रायल में बारिश ने खलल डाल दिया। ऐसे में विभाग को तेजली खेल परिसर में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता जगाधरी की एंजल्स एकेडमी में स्थानांतरित करनी पड़ी। बारिश के कारण तेजली स्थित क्रिकेट पिच गीली हो गई थी। दो दिन धूप निकलने के बाद भी पिच ठीक नहीं हो सकी। बुधवार को जांच के बाद क्रिकेट प्रतियोगिता जगाधरी के सेक्टर-18 स्थित एंजल्स एकेडमी में करवानी पड़ी।निदेशालय भेजे जाएंगे परिणामजिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिताओं 30 खेलों में 2,200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। विभाग ने सभी खिलाड़ियों की तकनीक, उत्साह व दांव-पेंच का आकलन कर उनके प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी। इसमें स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे।

जगाधरी। खेल विभाग की ओर से करवाई जा रही तीन दिवसीय खेल महाकुंभ की जिलास्तरीय प्रतियोगिताएं व ट्रायल बुधवार को संपन्न हो गए। इन तीन दिन में कुल 30 खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई गई। हर दिन दस-दस खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई गईं। बुधवार को अंतिम दिन शेष हैंडबॉल, ताइक्वांडो, क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, जूडो, रोइंग, कैनोइंग, नेटबॉल और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में जिलेभर से करीब 800 खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इसका निर्णय निदेशालय स्तर से होगा। विभाग की ओर से सभी खिलाड़ियों का रिजल्ट निदेशालय को भेजा जाएगा।