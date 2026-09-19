Yamuna Nagar News: मां और बेटी पर 10 युवकों ने किया हमला

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यमुनानगर। खड्डा कॉलोनी में वीरवार रात करीब आठ बजे एक महिला और उसकी बेटी पर 10 युवकों ने हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर में चोट लगी और उसकी बेटी भी घायल हो गई। दोनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर फर्कपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी ओमप्रकाश ने शिकायत में बताया कि उनका परिवार काफी समय से यमुनानगर की खड्डा कॉलोनी में रह रहा है। ओमप्रकाश यहां प्लंबर का काम करते हैं। उनकी पत्नी नीतू यादव वीरवार की रात करीब आठ बजे उन्हें घर बुलाने के लिए गई थी। आरोप है कि इस दौरान वहां करीब 10 युवक नशा कर रहे थे।आरोप है कि किसी बात को लेकर युवकों ने नीतू यादव और उनकी बेटी अंशु यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में नीतू के सिर में चोट आई, जबकि अंशु भी घायल हो गई। वारदात के बाद आसपास के लोगों की मदद से दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवकों ने नशे की हालत में मां-बेटी के साथ मारपीट की।घटना के बाद कॉलोनी में कुछ समय के लिए गहमागहमी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। फर्कपुर थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया कि शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।