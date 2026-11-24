चीन की मर्चेंट नेवी में कार्यरत गांव चांग निवासी अजीत चौहान का शव करीब दो महीने बाद मंगलवार शाम को गांव पहुंचेगा। बुधवार अंतिम संस्कार होगा। अजीत की मौत की सूचना से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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अजीत चौहान के भाई बजरंग चौहान ने बताया कि करीब दो महीने पहले चीन में कंटेनर लिफ्टिंग के दौरान अजीत उसकी चपेट में आ गया था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही परिवार को उसके शव के भारत आने का इंतजार था। अब करीब दो महीने बाद उसका शव गांव पहुंचने की सूचना है। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई पिछले कई वर्षों से चीन की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अजीत चौहान की शादी भी महज दो साल पहले हुई थी।शादी के कुछ ही समय बाद इस तरह हुई असमय मौत ने परिवार की खुशियां छीन लीं। अजीत की मौत से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं परिजनों का कहना है कि अजीत चौहान का शव गांव पहुंचने के बाद ही मौत कैसे हुई इसकी पुष्टि हो पाएगी । उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो परिवार कम्पनी या कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है।