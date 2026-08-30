पंचकूला: तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत; पुलिस कर रही जांच

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बताया जा रहा है कि दोनों बाइक में तेल डलवाने के बाद रतपुर कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पिंजौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच अधिकारी चिरंजी लाल ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।