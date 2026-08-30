पंचकूला: तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत; पुलिस कर रही जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 30 Aug 2026 01:53 PM IST
सार
तेज रफ्तार वाहन चालक बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।
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विस्तार
पिंजौर थाना क्षेत्र के एचएमटी के पास देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पिंजौर निवासी जितेंद्र (22) और मुकेश (32) के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि दोनों बाइक में तेल डलवाने के बाद रतपुर कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पिंजौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच अधिकारी चिरंजी लाल ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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बताया जा रहा है कि दोनों बाइक में तेल डलवाने के बाद रतपुर कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पिंजौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच अधिकारी चिरंजी लाल ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे को अंजाम देने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान हो सके। पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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