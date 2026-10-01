Sonipat News: झाड़ियों में युवक का शव बरामद, ट्रेन से गिरने की आशंका

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सोनीपत। जाहरी आरओबी के पास अंबाला-दिल्ली रेलमार्ग किनारे झाड़ियों में युवक का शव बरामद हुआ। राहगीर ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। मौके पर पहुंचे जीआरपी थाने से जांच अधिकारी एएसआई नरेश ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि 25 वर्षीय युवक की मौत किसी ट्रेन से गिरने के कारण हुई है। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। मृतक के शरीर पर काले रंग की शर्ट, नीले रंग का बनियान, जिस पर लाल रंग की पट्टी, नीले रंग की पेंट व अंडरवियर, कमर में पीले रंग की तागड़ी मिली है। संवाद