Sonipat News: ट्रक से टकराई कार, हिमाचल की महिला की मौत, पति चोटिल
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:01 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:01 AM IST
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सोनीपत। नेशनल हाईवे-44 स्थित कुमासपुर फ्लाईओवर पर मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसे में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के गांव कनौयला अपरला निवासी चंदा (27) की मौत हो गई। हादसा आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार के अनियंत्रित होकर उसमें टकराने से हुआ। हादसे में उनके पति कमलेश कुमार को भी चोट आई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया।
गांव कनौयला अपरला निवासी कमलेश कुमार ने बहालगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया है कि मंगलवार देर रात अपनी पत्नी चंदा गौतम, दोनों बच्चों रक्षित व रक्षिता और चाचा के बेटे कर्ण सिंह के साथ दिल्ली के आदर्श नगर स्थित ससुराल से हिमाचल लौट रहे थे। कार वह खुद चला रहे थे।
देर रात करीब डेढ़ बजे जब कार कुमासपुर फ्लाईओवर पर पहुंची तो आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। कमलेश ने कार को पहली लेन से दूसरी लेन की ओर मोड़ते हुए ब्रेक लगाए, लेकिन कार पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी और ड्राइवर साइड से ट्रक में जा टकराई।
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हादसे में कार की पिछली सीट पर बैठी उनकी पत्नी चंदा के सिर में गंभीर चोट आईं। राहगीरों की मदद से चंदा गौतम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बहालगढ़ थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बहालगढ़ थाना प्रभारी संजय ने बताया कि ट्रक में कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने ट्रक चालक पर लापरवाही बरतते हुए अचानक ब्रेक लगाने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव कनौयला अपरला निवासी कमलेश कुमार ने बहालगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया है कि मंगलवार देर रात अपनी पत्नी चंदा गौतम, दोनों बच्चों रक्षित व रक्षिता और चाचा के बेटे कर्ण सिंह के साथ दिल्ली के आदर्श नगर स्थित ससुराल से हिमाचल लौट रहे थे। कार वह खुद चला रहे थे।
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देर रात करीब डेढ़ बजे जब कार कुमासपुर फ्लाईओवर पर पहुंची तो आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। कमलेश ने कार को पहली लेन से दूसरी लेन की ओर मोड़ते हुए ब्रेक लगाए, लेकिन कार पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी और ड्राइवर साइड से ट्रक में जा टकराई।
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हादसे में कार की पिछली सीट पर बैठी उनकी पत्नी चंदा के सिर में गंभीर चोट आईं। राहगीरों की मदद से चंदा गौतम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बहालगढ़ थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बहालगढ़ थाना प्रभारी संजय ने बताया कि ट्रक में कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने ट्रक चालक पर लापरवाही बरतते हुए अचानक ब्रेक लगाने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।